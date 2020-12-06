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В МЧС назвали опасные ошибки при украшении новогодней елки

Анна Касаткина
09:55 06.12.2020
Выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочных украшений следует уделить особое внимание, подчеркивают специалисты.
В МЧС назвали опасные ошибки при украшении новогодней елки
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Новогоднюю елку следует устанавливать вдали от стен и не украшать ее ватой, бумагой и свечами. Об этом в преддверии праздников рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве объяснили, что ель следует устанавливать на устойчивом основании и не загромождать ею выход из помещения. Необходимо также, чтобы ветки дерева находились на расстоянии не менее метра от стен и потолка.

Выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочных украшений следует уделить особое внимание. Нужно проследить, чтобы все украшения имели сертификат качества, подчеркнули специалисты.

«Запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать иллюминацию с видимыми признаками нарушения целостности изоляции или ламп», – цитирует сообщение МЧС ТАСС.

Если провод от гирлянды либо иллюминации нагревается, лампочки начинают мигать или возникли любые другие неисправности следует немедленно отключить их от сети. Специалисты также не рекомендуют украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, ватой, бумагой и свечами.

Ранее пожарные из Красноярска намеренно сожгли три елки, чтобы показать последствия пользования неисправной проводкой и сравнить горючесть различных материалов.

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