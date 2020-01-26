СМИ опубликовали запись разговора Трампа о «противостоянии» Москвы и Киева

В СМИ появилась запись разговора президента США Дональда Трампа с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом в 2018 году. На встрече в Trump International Hotel Трамп рассуждал о том, как долго Киев сможет противостоять «российской агрессии» без помощи со стороны Вашингтона.

«Как долго они продержатся в борьбе с Россией?» - звучит вопрос якобы Трампа.

Associated Press опубликовало на своем YouTube-канале запись, которая длится почти полтора часа. По версии агентства, она является подтверждением прошедших диалогов.

На видео запечатлены кадры ужина, который должен начаться с минуты на минуту, снятые как будто на мобильный телефон. Через пару минут его будто кладут на стол, камера продолжает снимать потолок, записывая все переговоры.