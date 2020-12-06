Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 3000 квадратных метров

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону достигла уже 3 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на складе пиротехники вспыхнул пожар. Помещение на рынке в Ростове-на-Дону загорелось рано утром в воскресенье, 6 декабря.

По словам жителей близлежащих домов, их разбудили громкие хлопки – оказалось, что это один за другим взрываются салюты.

На место происшествия выехали 49 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.