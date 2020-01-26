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В Воронеж на исторический лекторий приехали делегации из Харькова и Италии

Александра Арсентьева
10:04 26.01.2020
После мероприятия активисты ВРОО «ВПК «Набат»», жители Воронежа, московские, харьковские и итальянские гости возложили цветы к вечному огню рядом с «Музеем Диорамы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Исторический лекторий «Участие союзников фашистской Германии в битве за Воронеж» состоялся в Воронеже, в «Музее-Диораме» 25 января, в день 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Известные воронежские историки Владимир Перцев и Виктор Шамрай прочитали лекцию, которая посвящена жизни Воронежа до, во время и после войны, героическим защите и освобождению города, участию итальянских вооруженных формирований в боях за Воронеж.

На мероприятии также побывала делегация ветеранов из Харькова. Перед собравшимися выступил участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Станислав Зозуля, он в 1943 году, будучи помощником машиниста поезда, тайно вывез плененных немцев - генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и 20 генералов - из Сталинграда, часть из них впоследствии стали сотрудничать с СССР.

На историческом лектории присутствовали итальянские гости. Среди них 20 членов военно-исторических клубов Италии и свыше 10 реконструкторов, которые ныне проживают в России и других государствах. Их всех объединяет интерес к изучению исторических фактов, связанных с участием Италии в боях на Дону во время Второй мировой войны.

«Мы хотим принести извинения за ту боль и страдания, которые наши предки принесли русскому народу. И надеемся на долгую дружбу и сотрудничество. Чтобы такие ситуации больше не повторялись», - заявил от лица всей итальянской делегации член одного из военно-исторических клубов Италии Марко Массаро.

После мероприятия активисты ВРОО «ВПК «Набат»», жители Воронежа, московские, харьковские и итальянские гости возложили цветы к вечному огню рядом с «Музеем Диорамы». После этого свыше 200 реконструкторов провели тактические учения на будущем «поле боя», где 26 января состоится военно-историческая реконструкция «Бои за Воронеж», которая основана на операции «Малый Сатурн» времен Великой Отечественной войны.

Во время Второй мировой войны после разгрома итальянских частей под Воронежем Муссолини предпочел прекратить участие итальянских формирований в кампаниях на Восточном фронте. 

Разгром итальянцев начался во время операции «Малый Сатурн» в конце 1942 года. В том числе были уничтожены основные силы 8-й итальянской армии. В ходе последующей Острогожско-Россошанской операции в 1943 году был разгромлен итальянский альпийский корпус. Закончилась итальянская кампания на Дону разгромом в ходе Воронежско-Касторненской операции и освобождением Воронежа в январе 1943 года.

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