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«Газель», легковушка и автобус столкнулись под Пермью: среди 15 пострадавших есть ребенок

Ирина Егорова
09:24 26.01.2020
Автобус выполнял рейс из Перми в Чайковский. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Отдел МВД России по Нытвенскому району

Пятнадцать человек пострадали в столкновении автобуса, «Газели» и легковушки в Пермском крае утром 26 января. Среди раненых есть ребенок, передает РИА Новости. Авария произошла на 414-м километре примыкающей к М-7 «Волга» дороге.

© Отдел МВД России по Нытвенскому району

Рейсовый автобус следовал из Перми в Чайковский.

«Сегодня около 8.30 водитель автобуса КАВЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновения с грузовым автомобилем Hyundai. Впоследствии с Hyundai столкнулся автомобиль Opel, движущийся в попутном направлении», - прокомментировал «Звезде» заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Ян Панченко.

Однако редакции не подтвердили информацию о 15 раненых; со слов Панченко, пострадали три человека.

На участке организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция порекомендовала водителям выбирать альтернативный маршрут следования через город Верещагино. 

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