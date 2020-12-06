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В Минобороны рассказали о работе горячей линии по поиску пропавших военнослужащих Карабаха

Анна Касаткина
09:02 06.12.2020
Поисковым группам переданы данные о 186 военнослужащих, сообщили в ведомстве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На горячую линию по поиску пропавших родственников в Нагорном Карабахе на данный момент поступило 214 обращений. Об этом рассказали в Минобороны России.

«За время работы горячей линии, в период с 30 ноября по 4 декабря, получено 214 обращений о пропавших армянских военнослужащих», – говорится в сообщении ведомства.

Номер горячей линии размещен в сообществах в социальных сетях Карабаха и Армении, а также на контрольно-пропускном пункте школы № 5 в городе Степанакерт. Прием обращений ведут дежурные офицеры, они уточняют у позвонивших предполагаемый район поисков и контактные данные пропавших военнослужащих.

В Минобороны добавили, что поисковым группам переданы данные о 186 военнослужащих, 45 гражданам оказана психологическая помощь по телефону. С 30 ноября на базе Центра управления миротворческой деятельностью также функционирует пункт приема граждан по различным проблемным вопросам.

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