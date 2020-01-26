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Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Ирина Егорова
09:13 26.01.2020
Первичные признаки схожи с гриппом и ОРВИ, однако есть и нетипичные «поводы для беспокойства».
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
© Фото: Mark Thomas, Keystone Press Agency, Globallookpress

Первые признаки заражения новым типом коронавируса схожи с симптомами простуды и гриппа, однако есть и нетипичные признаки, сообщил японский телеканал NHK.

В самом начале развития пневмонии у одного из заразившегося жителя Китая на протяжении нескольких дней была диарея, но температура не поднималась. Она повышается только уже на позднем этапе заболевания с сопровождающем ее кашлем.

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой. Также стоить обратить внимание на появление головных болей, тошноту и слабость.

Однако установить наличие опасного вируса удалось врачам только после дополнительных анализов и выяснения последних контактов пациента с инфицированными, от которых он мог заразиться.

Чтобы не заразиться, руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, эксперт ВОЗ Лариса Руденко советует соблюдать элементарные правила гигиены.

Туристам и жителям Китая необходимо использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

По последним данным, от нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, скончался 41 человек. Всего подтверждено уже более 1300 случаев заражения. Коронавирус уже попал в Австралию, Вьетнам, Малайзию, Корею, Сингапур, США, Францию и Японию. В России он не выявлен.

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