Названы альтернативы новогодним поездкам в Петербург

Туристические компании подбирают альтернативные поездки клиентам, которые планировали отправиться на новогодние праздники в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

С 4 декабря по 30 января в городе из-за коронавируса закрываются музеи, театры, концертные залы, рестораны и кафе, что фактически ставит крест на путешествиях в этот город.

«Многие не хотят отказываться от поездок вообще, и туристические компании подбирают им подходящие альтернативные варианты. Вместо Петербурга клиенты отправятся в Карелию, Калининград, Вологду, на Кавказ, Байкал и на Камчатку», – цитирует РИА Новости представителя РСТ.

В то же время Ленинградская область имеет спокойный эпидемический фон и является отдельные регионам, где введенные ограничения не действуют. В связи с этим, уточнили в РСТ, вместо Эрмитажа можно посетить Гатчинский дворец, а также отдохнуть на местном горнолыжном курорте.