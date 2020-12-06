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Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов

Виктория Ивашечкина
08:52 06.12.2020
По словам специалиста, большое количество сахара в цитрусовых - это «всегда угроза лишнего веса».
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
© Фото: S. Hermann & F. Richter, Pixabay

Кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала, кому необходимо ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вообще стоит от них отказаться.

«Мандарины являются лидерами по содержанию фруктозы. То есть количество углеводов по сравнению с другими цитрусовыми в мандаринах самое большое», - подчеркнула Григорьян, передает RT

По словам специалиста, мандарины также оказывают мощное ароматическое воздействие на нашу нервную систему, улучшающее настроение человека. При этом диетолог подчеркнула, что большое количество сахара - это «всегда угроза лишнего веса».

«Людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать», — заявила Григорьян.

По словам диетолога, внимательно к потреблению цитрусовых стоит относиться аллергикам. Есть вероятность развития крапивницы, аллергического насморка. Помимо этого, врач посоветовала россиянам с желудочно-кишечными заболеваниями в период обострения также дозированно есть цитрусовые.

Ранее врач-терапевт рассказала, что в день можно съедать четыре мандарина без вреда для здоровья. При этом есть их нужно вместе с белыми прожилками. По словам специалистов, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С.

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