Британского футболиста до смерти забили накануне матча

Полузащитник британского клуба «Matlock Town» Джордан Синнот скончался накануне матча. Мужчину обнаружили без сознания на рынке в Редфорде. Он пострадал в драке с участием восьми мужчин и одной женщины на автомобильной парковке.

25-летний спортсмен был госпитализирован в реанимацию с подозрением на перелом черепа, но скончался из-за полученных тяжелых травм.

По подозрению в преступлении задержан подозреваемый в возрасте 27 лет. А также полицейские возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает газета The Sun.

«Вы были не просто футболистом, вы были нашим другом и братом. Вы подарили нам невероятные воспоминания и забили свой первый в карьере хет-трик в финальной игре за клуб», - сказано в сообщении клуба в Twitter.

В связи с трагическими обстоятельствами два футбольных клуба «Matlock Town» и «Alfreton Town» отказались от проведения матчей.