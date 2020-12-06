В Ростове-на-Дону взорвались десятки фейерверков из-за пожара на складе пиротехники

В Ростове-на-Дону новогодние фейерверки взмыли в небо раньше времени из-за пожара на складе пиротехники. Помещение на рынке загорелось рано утром 6 декабря.

По словам жителей близлежащих домов, их разбудили громкие хлопки – оказалось, что это один за другим взрываются салюты.

По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в 6.30, загорелось двухэтажное здание на рынке «Классик», где хранились фейерверки.

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На место происшествия выехали 49 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.