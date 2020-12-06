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В Москве от коронавируса планируют вакцинировать 6-7 миллионов человек

Виктория Ивашечкина
08:10 06.12.2020
Накануне в столице заработали 70 прививочных пунктов на базе взрослых поликлиниках в рамках массовой вакцинации.
В Москве от коронавируса планируют вакцинировать 6-7 миллионов человек
© Фото: Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что местные власти должны планируют вакцинировать в столице в перспективе 6-7 миллионов человек.

«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь», - отметил мэр города в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, необходимо постепенно отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи - доставку, хранение вакцины.

Напомним, в субботу, 5 декабря, в Москве заработали 70 прививочных пунктов на базе взрослых поликлиник в рамках массовой вакцинации от коронавируса. До конца года планируется открыть еще 100. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера.

Вакцинация проходит с использованием отечественного препарата «Спутник V», который был разработан в НИЦ Гамалеи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в декабре-январе. По словам мэра, вакцинация станет «окончательной победой над пандемией».

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