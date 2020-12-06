Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по «Северному потоку - 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв американского посольства в Берлине в адрес Германии и Евросоюза наложить мораторий на строительство «Северного потока - 2».

Дипломат напомнила, что в марте 2014 года американские СМИ опубликовали статью, в которой приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года. В ней речь шла о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу.

Захарава в своих соцсетях объяснила, что «российская труба, куда бы она ни шла, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия».

Представитель российского дипведомства также вспомнила о высказывании экс-госсекретаря США Кондолизы Райс. Она, говоря о поставках российского газа, призывала «играть по правилам» в международной экономике. По словам Захаровой, время вернуло США их же призыв.

Ранее сообщалось, что конгресс США включил расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток - 2» в согласованный палатами законопроект об оборонном бюджете. Согласно документу, Штаты должны ужесточить введенные ранее ограничения против проекта.