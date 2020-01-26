Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил темпы распространения коронавируса в Китае.

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, поскольку распространение нового коронавируса ускоряется», - цитирует его «Интерфакс».

Председатель призвал ЦК от Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

По последним данным, от нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, скончался 41 человек. Всего подтверждено уже более 1300 случаев заражения. Коронавирус уже попал в Австралию, Вьетнам, Малайзию, Корею, Сингапур, США, Францию и Японию. В России он не выявлен. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Ухань, где и возникла вспышка заболевания.

Между тем Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что первая женщина, заразившаяся новой болезнью, выздоровела. У 56-летней пациентки температура тела не превышает норму уже шесть дней, и экспертная группа пришла к выводу, что ее можно выписать.