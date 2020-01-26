Несколько сотен рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине

На Сахалине, в Корсаковском районе, на льдинах в районе «Треноги», «Камней» и «Свинарника», 26 января несколько сотен человек оказались отрезаны от берега. Сразу в нескольких местах залива Мордвинова отошел дрейфующий лед. Около 500-600 человек находятся в безвыходной ситуации, ожидая помощи спасателей.

Сотрудники МЧС накануне предупреждало людей об опасности выхода на тонкий лед. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области, на месте происшествия работают 18 человек и 14 единиц техники, из низ автомобили, лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке «Хивус». Также к взлету готов вертолет Ми-8 МЧС России.

Троих попавших в беду рыбаков удалось спасти в Перми. Мужчины вышли на тонкий лед Камы, один из них провалился, но смог самостоятельно выбраться из воды. В итоге отрезанные от берега рыбаки были вынуждены звонить в службу спасения и обращаться за помощью.

«Безопасным является лед с зеленоватым оттенком толщиной не менее 7 сантиметров. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами, а при их отсутствии перед началом движения по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки», - передает слова сотрудников МЧС 59.ru.

В ведомстве подчеркивают, что наиболее опасен лед, который покрыт толстым слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Также рыбаков просят не делать много лунок, не прыгать и не бегать по льду, не собираться большими группами.