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Трамп заявил о нежелании участвовать в следующих президентских выборах

Анна Касаткина
07:38 06.12.2020
Президент отметил, что не хочет ждать еще четыре года.
Трамп заявил о нежелании участвовать в следующих президентских выборах
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп не хочет ждать 2024 года, чтобы выдвинуться на пост президента. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Трамп дал понять, что уверен в своей победе на прошедших в начале ноября выборах. Президент отметил, что его команда собирается вернуть Белый дом, а также контроль республиканцев над Палатой представителей Конгресса.

«Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — цитирует Трампа NBC News.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов и разбирательства по их итогам еще продолжаются. По данным СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков. Он уже провозгласил себя избранным президентом, однако Трамп назвал это заявление поспешным.

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