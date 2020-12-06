Мороз и солнце: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозная и солнечная погода ожидает жителей москвичей в течение следующей недели. По словам специалиста, температура будет опускаться до 15 градусов ниже нуля, но заметных осадков не ожидается.

«Погода будет зимняя, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, погода будет солнечная и ясная», - подчеркнул он, передает ТАСС.

Вильфанд отметил, что морозы в течение недели в столичном регионе будут достигать 15 градусов, но сильных осадков не предвидится. По словам специалиста, наступит «вполне нормальная зима». Кроме того, в столице будет очень повышенное атмосферное давление - в отдельные дни на 20 мм ртутного столба выше нормы.

Ранее сообщалось, что Москву на следующей неделе ожидает холодная «марсианская» погода без снега, но с морозами. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже с воскресенья, 6 декабря, на московском небе можно будет чаще увидеть солнце, а температуры, в свою очередь, станут все ниже.