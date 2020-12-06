Три подростка погибли в ДТП с табуном лошадей в Башкирии

Трое подростков скончались и еще двое получили травмы при столкновении автомобиля с табуном лошадей в Башкирии. Об это сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Абзелиловском районе около деревни Атавды. Подростки врезались в табун на автомобиле Daewoo Nexia.

«Двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения – после приезда медиков. Двух девушек 2004 года рождения с травмами доставили в больницу», – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают владельца автомобиля и лошадей, а также то, каким образом подростки оказались за рулем.