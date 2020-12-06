Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе в Штатах. Об этом политик рассказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия.

«Они начнутся на следующей неделе, мы начнем вакцинировать», - подчеркнул Трамп.

Президент Америки также отметил, что благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в Штатах был невероятно быстрым. По словам Трампа, у другой администрации это заняло бы пять лет, при этом его специалистам понадобилось семь месяцев для разработки, передает ТАСС.

Ранее действующая администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, а $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca.

По последним данным, в США зафиксировано 14 983 425 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 80 158 человек. Общее число смертей от COVID-19 в США составляет 287 825 человек.