Число невыездных в России превысило четыре миллиона

В России на 20 процентов за год выросло число должников, которые не могут выехать за границу. Их число превысило четыре миллиона человек, сообщила Федеральная служба судебных ФССП.

«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации… составляло 4,1 миллиона», – сказали в ведомстве.

На 1 ноября 2019 года количество невыездных составляло 3, 4 миллиона.

В пресс-службе ФССП РИА Новости также уточнили, что всего за десять месяцев 2020 года вынесли более 7,5 постановлений о временном ограничении права выезда за рубеж.

Ограничить человека в праве выезда за границу судебные приставы могут при долге от 30 тысяч рублей и от десяти тысяч – по отдельным видам задолженностей. В ведомстве эту меры считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков.