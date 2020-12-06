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Врач рассказала о разнице между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ

Виктория Ивашечкина
06:37 06.12.2020
По словам специалиста, человек также может не ощущать запахов и при наличии аллергических реакций, особенно в период цветения.
Врач рассказала о разнице между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ
© Фото: Pixabay

Врач-терапевт Елена Селькова рассказала о разнице между потерей обоняния при коронавирусе и ОРВИ.

Специалист подчеркнула, что при коронавирусной инфекции сначала теряется обоняние, но без отеков слизистой полости носа, то есть без насморка. По словам Сельковой, не наблюдается ни выделений, ни затруднений носового дыхания.

Терапевт добавила, что спустя некоторое время бывает так, что начинает возникать симптоматика самого основного заболевания. По словам Сельковой, при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, но слизистая полости носа забита. В этой области скапливается слизь и возникает чувство сильной заложенности, передает «Вечерняя Москва».

Также специалист отметила, что потеря обоняния не из-за коронавируса может свидетельствовать о серьезного заболевания. В большинстве случаев запахи могут пропадать при отеке слизистой оболочки носа или аллергических реакций. Как правило, это происходит вследствие острых респираторных заболеваний или аллергических реакций.

Ранее врач-терапевт Алена Парецкая рассказала, что частичная или полная потеря обоняния может указывать на наличие в организме человека других серьезных заболеваний.

Самой главной причиной потери обоняния могут быть прогрессирующие заболевания центральной нервной системы (ЦНС), такие как болезнь Альцгеймера. Также, по ее словам, постепенная потеря обоняния может являться естественной частью старения.

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