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Эксперт рассказал о росте числа сверхраспространителей COVID-19 в РФ

Тамара Астапенкова
05:59 06.12.2020
По словам Николая Дурманова, сверхраспространители - это те, у кого вирус активно размножается в организме и выделяется в окружающую среду.
Эксперт рассказал о росте числа сверхраспространителей COVID-19 в РФ
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress

Насколько заразен человек, инфицированный коронавирусом, зависит не от наличия или отсутствия симптомов заболевания, а от количества вируса, которое он выделяет в окружающую среду. Об этом рассказал радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление», - заявил эксперт по безопасности.

Он пояснил, что инфицированный человек внешне может выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заразен, но при этом выделять большое количество вируса, из-за чего окружающие могут заболеть, в том числе и тяжело.

Дурманов добавил, что только при помощи теста можно выяснить является ли человек сверхраспространителем вируса.

Ранее иммунолог рассказал, как не заразиться проживая в одной квартире с инфицированным коронавирусом. Больной должен проживать в отдельной комнате, носить маску и мыть руки, а также пользоваться отдельной посудой. Общественные места пользования необходимо регулярно дезинфицировать.

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