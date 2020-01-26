Эксперты допустили возможность заражения раком

Канадские ученые института перспективных исследований сообщили, что рак, ожирение и диабет могут передаваться от человека к человеку, хотя и не относятся к группе инфекционных заболеваний.

На данный момент риск развития онкологических заболеваний официально связан с генетической предрасположенностью человека, факторами окружающей среды и образом жизни. Но в тоже время, профессор Бретт Финли, убежден, что онкология и другие серьезные заболевания могут передаваться через микробиом.

«Микробиом - это все триллионы микроорганизмов, которые существуют в нашем организме как на коже, так и в органах. В их число входят полезные бактерии, а также грибки и вирусы», - уточняется Focus.de.

К такому выводу специалисты пришли по результатам исследования, в ходе которого установили что микробиом больных онкологией отличается от микробиома здорового человека.

Помимо этого, в ходе эксперимента они установили, что, если перенести микробиом больного человека в организм здорового, то произойдет процесс заражения.

«В эксперименте исследователи перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное, в результате чего она также стала полнее», - говорится в заявлении.

Также было доказано, что микробиом спокойно может передаваться через тесные контакты от человека к человеку.

Незадолго до этого диетолог Михаил Гинзбург заявил, что ожирением можно заразиться через подражательное поведение.