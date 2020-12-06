Ученые нашли внезапное объяснение происхождения Луны

Около 4,5 миллиарда лет назад Земля могла столкнуться с гипотетической планетой Тейя, в результате чего, вероятно, образовалась Луна. К данному выводу пришли британские ученые.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, спутник Земли состоит из обломков, возникших, по всей видимости, после столкновения. Однако это всего лишь гипотеза, подчеркивают ученые.

Тейя - это планета, которая могла образоваться 4,6 миллиарда лет назад. По размерам она сопоставима с Марсом. Гипотетическая планета названа в честь одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии.