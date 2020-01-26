Вино и диета: ученые узнали, что алкоголь может увеличить продолжительность жизни

Ученые Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что употребление алкоголя в умеренных количествах, занятия спортом и правильное питание благоприятно влияют на продолжительность жизни человека.

В ходе работы за основу были взяты особенности поведения трех хронических заболеваний - диабет, сердечно-сосудистые заболевания и онкология, а также пять факторов образа жизни - индекс массы, физическая активность, качество потребляемой пищи, курение и количество употребления алкоголя.

Данные о состоянии участников исследования собирались каждые два года с помощью специального анкетирования.

«Умеренное употребление алкоголя, как практика, дает более низкий риск развития сердечных заболеваний, диабета и может улучшить когнитивные функции», - заявил соавтор Гарвардского университета по вопросам питания и исследований доктор Ци Сан.

Он пояснил, что при умеренном потреблении алкоголя, женщины, которые придерживались всех пяти факторов, имели продолжительность жизни на 12,5 лет, мужчины - 9,6 лет дольше без основных хронических заболеваний, чем те, у которых не было ни одного из этих факторов.

Согласно отчетам экспертов, была определена доза распития спиртных напитков в соответствии с американскими рекомендациями - один бокал вина в день для женщин и два для мужчин.

Однако, один из профессоров данной работы отметил, что распитие алкоголя считается полезным при норме три-пять дней в неделю или через день, пишет Wine Spectator.

Увеличилась ли продолжительность жизни от умеренного распития спиртных напитков или из-за других факторов, конечно, сказать точно нельзя. Но то, что результаты доказали положительное влияние умеренного употребления алкоголя на продолжительность жизни - это факт.

В исследовании приняли участие почти 112 000 медицинских сотрудников в возрасте от 30 до 75 лет. Данные анализировались за 34 года исследования медсестер и 28 лет наблюдений других работников медицинских учреждений.