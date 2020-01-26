В России прогнозируют бесснежные зимы

Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро заявил, что в связи с активным процессом глобального потепления на территории России снежные осадки будут выпадать с каждым годом все реже.

«Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли», - сказал он РИА Новости.

Он пояснил, что активность положительных температур окажет сильное влияние на Россию из-за того, что ее территории находятся на высоких широтах.

Такой вывод был сделан исследователями после того, как они провели имитацию-прогноз о выпадении снега на суперкомпьютере.