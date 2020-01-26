Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31
По последним данным, более 1466 человек пострадали.
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Разбирающие завалы спасатели обнаружили тело 31 погибшего в результате мощного землетрясения на востоке Турции.
Более 1466 человек пострадали, сообщили в экстренных службах агентству Anadolu.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции вечером 24 января в районе города Сивридже.
Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями.