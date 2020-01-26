Шокирующее видео козы-мутанта с «человеческим лицом» появилось в Сети

В индийском штате Раджастан в деревне Нимодия родилась коза с серьезной мутацией - ее морда напоминает человеческое лицо. Видеоролик, на котором животное еще только делает первые шаги, было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, что у козы вытянутая плоская морда с близко посаженными большими глазами, из-за чего издалека и складывается впечатление, что она похожа на человеческую.

Жители деревни предположили, что врожденная мутации у козы произошла неспроста и она может быть «воплощением Бога», из-за чего стали ей поклоняться.

Однако исследователи считают, что редкий врожденный дефект - проявление заболевания циклопии, в результате которого нарушается симметрия лица, пишет New York Post.