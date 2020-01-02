В новогоднюю ночь десять человек в США погибли в результате стрельбы

В течение первых часов Нового года в США произошло несколько инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли люди. Жертвами стали не менее десяти человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Два человека получили смертельные ранения после празднования Нового года в клубе города Орландо (штат Флорида). Также в ночном клубе в городе Лаббок (Техас) застрелены двое молодых людей, 17 и 24 лет.

В Сент-Луисе в Миссури после перестрелки были найдены мертвыми трое, сообщает USA Today. Еще два человека погибли в Филадельфии (Пенсильвания), в штате Айова смертельное ранение получил мальчик.

В баре Хантингтона в Западной Вирджинии в результате стрельбы по меньшей мере семеро получили ранения.

В 2019 году, отмечает издание, количество массовых убийств в стране достигло рекордных показателей. Был зарегистрирован 41 случай с четырьмя и более погибшими, из них – 33 со стрельбой. Всего от таких нападений за год погибло 211 человек.