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Блогер из США в прямом эфире нашла у себя коронавирус

Иван Линдеманн
05:00 06.12.2020
Девушка тестировала кофе. В напиток она добавила различные сиропы и взбитые сливки, а когда решила попробовать, поняла, что не чувствует вкуса.
Блогер из США в прямом эфире нашла у себя коронавирус
© Фото: pixabay

Во время прямой трансляции в социальной сети блогер из США нашла у себя коронавирус. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты газеты пишут, что 19-летняя девушка тестировала кофе. В напиток она добавила различные сиропы и взбитые сливки, а когда решила попробовать, поняла, что не чувствует вкуса.

«У него нет вкуса. Почему я ничего не чувствую?», - с тревогой спросила блогер.

Данный ролик быстро распространился по Сети и набрал свыше 700 тысяч лайков. Чуть позже девушка опубликовала новое видео, в котором сообщила, что у нее подтвердился COVID-19.

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