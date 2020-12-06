Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт описал типичный портрет жертвы банковских мошенников

Тамара Астапенкова
04:35 06.12.2020
По словам Татьяны Федорцовой, чаще других в сети злоумышленников попадают одинокие люди или живущие в гражданском браке.
Эксперт описал типичный портрет жертвы банковских мошенников
© Фото: pixabay

Типичными жертвами мошенников, у которых чаше других воруют деньги с банковской карты являются мужчины, молодые до 25 лет или, наоборот, пожилые. Такие данные были выведены на основе анализа многолетней статистики. Об этом рассказала председатель правления коммерческого банка Татьяна Федорцова.

По ее словам, мужчины в 57% случаев попадаются на удочку злоумышленников. Женщины – лишь в 43% случаев. Пожилые из-за своей доверчивости в шесть раз чаще рассказывают свои личные данные мошенникам, а люди с высшим или даже с двумя высшими образованиями в три раза чаще становятся жертвами аферистов, пишет агенство «Прайм».

«Легкомысленность молодежи и привычка к открытости – это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует и делится информацией, которую стоит держать при себе», - объяснила эксперт.

Она отметила, что чаще других в сети злоумышленников попадают одинокие люди или живущие в гражданском браке. А вот семейные из-за привычки советоваться со своей второй половинкой по финансовым вопросам реже теряют свои денежные средства.

Ранее в Роскачестве рассказали, как защитить свои банковские карты от злоумышленников. По словам специалистов, россиянам нужно запомнить, что нельзя никому раскрывать данные о сроке действия карты и ее трехзначный CVV-код, а также называть коды-подтверждения из СМС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.