Эксперт описал типичный портрет жертвы банковских мошенников

Типичными жертвами мошенников, у которых чаше других воруют деньги с банковской карты являются мужчины, молодые до 25 лет или, наоборот, пожилые. Такие данные были выведены на основе анализа многолетней статистики. Об этом рассказала председатель правления коммерческого банка Татьяна Федорцова.

По ее словам, мужчины в 57% случаев попадаются на удочку злоумышленников. Женщины – лишь в 43% случаев. Пожилые из-за своей доверчивости в шесть раз чаще рассказывают свои личные данные мошенникам, а люди с высшим или даже с двумя высшими образованиями в три раза чаще становятся жертвами аферистов, пишет агенство «Прайм».

«Легкомысленность молодежи и привычка к открытости – это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует и делится информацией, которую стоит держать при себе», - объяснила эксперт.

Она отметила, что чаще других в сети злоумышленников попадают одинокие люди или живущие в гражданском браке. А вот семейные из-за привычки советоваться со своей второй половинкой по финансовым вопросам реже теряют свои денежные средства.

Ранее в Роскачестве рассказали, как защитить свои банковские карты от злоумышленников. По словам специалистов, россиянам нужно запомнить, что нельзя никому раскрывать данные о сроке действия карты и ее трехзначный CVV-код, а также называть коды-подтверждения из СМС.