Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в сфере обороны

В западной прессе появилась цитата выступления командующего ВМС США в Европе Джеймса Фогго, в которой он призывает обратить внимание на тактику России в укреплении обороноспособности. Издание Business Insider приводит слова адмирала о том, что и с небольшими затратами возможно эффективно защищать свои границы.

«Подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа / блокирования зоны (A2/AD), и обзаводитесь подобными системами», - сказал Фогго.

Он также высоко оценил использование в российском флоте работающих в связке умных мин, противокорабельных крылатых ракет и береговых радиолокационных систем. В частности Джеймс Фогго приводит пример обороны в Черноморском регионе, где кроме прочего стоят российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Командующий отмечает, что при такой защите необязательно даже обладать мощным флотом, чтобы иметь возможность отразить нападение. Однако все тот же Фогго неоднократно заявлял о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок.

Такое же мнение выразил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что НАТО стоит готовится к любым «неожиданностям со стороны ВМФ России»