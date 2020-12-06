Трамп заявил, что выигрывает выборы президента США

Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что побеждает на выборах. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Джорджии.

«Мы выигрываем эти выборы», - сказал он.

Также Трамп в очередной раз сообщил, что демократы украли выборы. Голосование, по его словам, было сфальсифицировано.

«Голоса за демократов появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков», - утверждает президент США.

Ранее Трамп попросил руководство Джорджии снова пересчитать голоса.

Напомним, что официально итоги выборов в США еще не подведены, но СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.