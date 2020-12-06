Трамп заявил, что выигрывает выборы президента США
Президент в очередной раз сообщил, что демократы украли выборы. Голосование, по его словам, было сфальсифицировано.
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Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что побеждает на выборах. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Джорджии.
«Мы выигрываем эти выборы», - сказал он.
Также Трамп в очередной раз сообщил, что демократы украли выборы. Голосование, по его словам, было сфальсифицировано.
«Голоса за демократов появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков», - утверждает президент США.
Ранее Трамп попросил руководство Джорджии снова пересчитать голоса.
Напомним, что официально итоги выборов в США еще не подведены, но СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.