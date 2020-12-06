Есть пострадавшие: на нефтяном заводе в Техасе взорвался резервуар

В Техасе взорвался резервуар для хранения нефти на территории завода компании Magellan Midstream Partners. Об это пишет агентство Associated Press со ссылкой на Corpus Christi Fire Department.

По предварительной информации, при взрыве пострадали семь человек. Все они госпитализированы в местные больницы. У четверых пострадавших врачи оценивают состояние, как критическое.

По данным пожарной охраны, возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента ущерб окружающей среде нанесен не был. Сейчас устанавливаются причины взрыва и пожара на территории нефтяного завода.