Китайский зонд «Чанъэ-5» передал лунный грунт на возвращаемый модуль

Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем, а также перегрузил образцы грунта, взятые с поверхности Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

«Шестого декабря в 05.42 по пекинскому времени (00.42 по Москве) аппарат “Чанъэ-5” успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями. В 06.12 (01.12 по Москве) контейнер с образцами грунта был благополучно передан на возвращаемый модуль», - говорится в сообщении.

Далее орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлетного модуля и будут ждать подходящего момента для возвращения на Землю. Орбитальный модуль сгорит в плотных слоях атмосферы, а возвращаемый совершит посадку.

Напомним, что Китай запустил зонд «Чанъэ-5» 24 ноября 2020 года с космодрома на острове Хайнань. Это первый аппарат за последние 44 года, запущенный в космос для сбора образцов грунта на Луне.

Станция прилунилась 1 декабря к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь. После 19 часов работы аппарат успешно завершил сбор образцов грунта. А 4 декабря CNSA опубликовало фото флага КНР на фоне лунного ландшафта, которое прислал на Землю зонд «Чанъэ-5».