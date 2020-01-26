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Директор гостиницы, из которой госпитализировали граждан Китая, прокомментировал ситуацию

Светлана Головина
03:02 26.01.2020
Из гостиницы «Арт Москва Войковская» с признаками ОРВИ были госпитализированы 7 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Руководитель гостиничного комплекса «Арт Москва Войковская» Михаил Волков сообщил «Звезде», что семь туристов из Китая, госпитализированные накануне днем, самостоятельно попросили вызвать бригаду скорой помощи.

По его словам, сотрудники отеля незамедлительно отреагировали на просьбу и уже к 16.00 несколько карет скорой помощи прибыли на территорию отеля для проведения необходимых процедур.

«Сами работники скорой обратили внимание на то, что желательно воспользоваться помощью сотрудников инфекционной больницы», - рассказал Волков.

Также он сообщил, что в гостинице ожидается размещение еще нескольких туристических групп из Китая, из-за чего было принято решение проводить медицинскую проверку до приезда в отель.

«Было принято решение, что все эти группы вместе с министерством здравоохранения будут проверяться до приезда в гостиницу  в аэропортах и автобусах», - уточнил он.

На данный момент, все госпитализированные в стационар граждане Китая ожидают результатов анализов на наличие коронавируса, которые в данной ситуации будут известны в течение 2-3 дней.

Согласно последним данным,  новым коронавирусом в Китае заражены 1330, скончались - 42.

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