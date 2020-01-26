Нашествие перекати-поле заблокировало движение под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области из-за сильного ветра перекати-поле заблокировало движение транспортных средств по мосту в городе Сальск. Видео природной аномалии было опубликовано очевидцем на страничке «Vkontakte».

На кадрах хорошо видно, как перекати поле сначала начинают «бежать» в сторону дороги небольшими партиями, однако через несколько секунд наблюдается их настоящее нашествие. Автовладельцы вынуждены прекратить движение, так как на дороге образовался завал из растений.

Отмечается, что накануне МЧС было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного западного ветра на территории Ростовской области.