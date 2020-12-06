В Алеппо восстанавливают разрушенные дома и дороги: видео

В Алеппо продолжается восстановление разрушенных домов и дорог. Особенно это заметно в восточной части города, которая больше всего пострадала во время боев. Коммунальная техника здесь работает сразу в нескольких районах, укладывают новый асфальт. Так, квартал за кварталом возвращают мегаполису прежний облик.

В некоторых районах дорожного полотна почти не осталось, уничтожено 80% всех проезжих улиц. Ямочный ремонт здесь не поможет, дороги строят практически с нуля. Одновременно инженеры прокладывают новые и ремонтируют старые коммуникации.

«Этот район сильно пострадал от мин, осколков и попадания снарядов. Дороги здесь были разрушены на 30%. Возможно, потребуется не менее двух лет, чтобы вернуть этим кварталам довоенный облик. Новый слой асфальта выдержит и грузовики, и легковые машины, и прослужит долго», - рассказал главный инженер, представитель администрации Алеппо Мусама Асвари

В настоящее время в Сирии при российской поддержке восстановлены 974 образовательных и 246 медицинских учреждений, более 4,8 тысячи жилых домов.