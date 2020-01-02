Свадебный бум: в мэрии рассказали о желании москвичей жениться в «красивые» даты

На регистрацию брака в ЗАГСы Москвы в «красивые» даты февраля, а именно 2, 20 и 22 числах месяца, подано свыше тысячи заявлений. Соответствующее заявление сделала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля», - объяснила чиновница.

Ракова при этом подчеркнула, что на 20 февраля 2020 года подали уже свыше 700 заявлений. По словам заммэра, это равноценно количеству браков в выходной день летом, пишет РИА Новости.