Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Интерпол доставил в Москву бывшего советника главы Росрыболовства

Анна Берестовая
23:45 06.12.2020
Ранее обвиняемый нарушил подписку о невыезде и покинул территорию России.
© Видео: МВД РФ © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Бывший советник главы Федерального агентства по рыболовству Минсельхоза РФ Юрий Хохлов в воскресенье, 6 декабря, был доставлен в Москву из Кипра в сопровождении сотрудников ФСИН и российского Бюро Интерпола.

По имеющимся у правоохранительных органов данным, политик, находясь на посту в министерстве, предложил оказать содействие одному из кандидатов на руководящую должность при передаче ему семи миллионов долларов. При этом Хохлов не имел планов и возможности реализовать сделку со своей стороны.

Подозреваемый был задержан при передаче части средств. Обвиненный в мошенничестве Хохлов нарушил подписку о невыезде, покинул Россию и был пойман в Кипре в 2018 году.

«Кипрские компетентные органы передали фигуранта российским коллегам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бывший чиновник был экстрадирован после доставки в столичный аэропорт Шереметьево.

Ранее в ФСБ РФ обнародовали видеозапись, на которой были запечатлены следственные мероприятия в доме бывшего мэра Челябинска и экс-главы региона Евгения Тефтелева, ранее осужденного за взятки и приговоренного к трем годам заключения в колонии строгого режима.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.