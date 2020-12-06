Интерпол доставил в Москву бывшего советника главы Росрыболовства

Бывший советник главы Федерального агентства по рыболовству Минсельхоза РФ Юрий Хохлов в воскресенье, 6 декабря, был доставлен в Москву из Кипра в сопровождении сотрудников ФСИН и российского Бюро Интерпола.

По имеющимся у правоохранительных органов данным, политик, находясь на посту в министерстве, предложил оказать содействие одному из кандидатов на руководящую должность при передаче ему семи миллионов долларов. При этом Хохлов не имел планов и возможности реализовать сделку со своей стороны.

Подозреваемый был задержан при передаче части средств. Обвиненный в мошенничестве Хохлов нарушил подписку о невыезде, покинул Россию и был пойман в Кипре в 2018 году.

«Кипрские компетентные органы передали фигуранта российским коллегам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бывший чиновник был экстрадирован после доставки в столичный аэропорт Шереметьево.

Ранее в ФСБ РФ обнародовали видеозапись, на которой были запечатлены следственные мероприятия в доме бывшего мэра Челябинска и экс-главы региона Евгения Тефтелева, ранее осужденного за взятки и приговоренного к трем годам заключения в колонии строгого режима.