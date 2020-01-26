Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево

Установлена личность мужчины, оставившего в аэропорту Шереметьево двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу.

«Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево установили личность мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту», - говорится в сообщении УТ МВД России по ЦФО.

Ранее было известно, что полицейские разыскивают мужчину, который в воскресенье, 26 января, оставил в столичном аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. У детей была записка от их отца, в которой говорилось, что у него нет денег, чтобы содержать мальчиков, поэтому он их оставляет.

Дети были доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Их обеспечили горячим питанием. В настоящий момент мальчики переданы в медицинское учреждение. На данный момент полицейские осуществляют розыскные мероприятия по установлению местонахождения отца брошенных детей.