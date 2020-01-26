Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас, расположенном в американском штате Калифорния.

В потерпевшем крушение воздушном судне, помимо 41-летнего баскетболиста, находились несколько его друзей. Все они также погибли, передает TMZ.

Пользователи социальной сети Twitter опубликовали видеозапись с места ЧП. На кадрах видно, что авиакатастрофа произошла в гористом районе. Также на записи запечатлен столб дыма, поднимающийся вверх от места, куда упал вертолет.