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В России могут снизить стоимость сертификации самолетов

Кирилл Васин
00:10 07.12.2020
Новая методика определения цены сертификации разрабатывается Росавиацией по просьбе Ростеха.
В России могут снизить стоимость сертификации самолетов
© Фото: Stefanopoulos Thierry ZUMAPRESS.com Globallookpress

Стоимость сертификации новой авиационной техники в РФ планируют снизить, что позволит уменьшить затраты на разработку  российских самолетов и вертолетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

Отмечается, что новая методика определения цены сертификации разрабатывается Росавиацией по просьбе Ростеха. Планируется, что ее введение снизит тарифы почти в два раза – до уровня 2015 года.

Ранее в Росавиации объяснили значимость новой схемы полетов. Она обеспечит высокий уровень безопасности полетов, заявил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

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