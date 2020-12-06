Трамп призвал власти Джорджии созвать местное заксобрание для обсуждения выборов

Если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях, то Дональд Трамп «легко и быстро» выиграет выборы в Джорджии. Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.

Он обратился к руководству штата с просьбой пересмотреть результаты голосования и созвать для этого местное законодательное собрание.

«Потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!»- написал он губернатору штата Брайану Кемпу.

Так американский лидер отреагировал на пост главы Джорджии о том, что тот сам не против провести аудит подписей.

«Как я и сказал президенту, я публично трижды призвал к аудиту подписей, чтобы восстановить уверенность в нашем процессе выборов и обеспечить, чтобы в Джорджии были подсчитаны только законные голоса», - писал Кемп.

Пока что, по предварительным данным, Трамп проиграл в Джорджии. Голоса избирателей в данном штате пересчитывали два раза.