В стране и мире Пожилая жительница Кривого Рога пыталась проголосовать с паспортом СССР Ян Брацкий Бабушка призналась, что на всех предыдущих выборах голосовала по паспорту несуществующей много лет страны. © Фото: lada.iakovlova, instagram Жительница Кривого Рога на Украине пыталась проголосовать по паспорту, выданному в СССР, во втором туре выборов мэра города. «Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту. Члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа», - говорится в сообщении на сайте гражданской сети «Опора». Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. В ряде населенных пунктов, где кандидаты не смогли набрать необходимого количества голосов были организованы вторые туры. В рамках этого голосования кандидаты избираются сроком на пять лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика