В Краснодаре экстренно госпиталировали прибывшего из КНР пассажира
У прилетевшего из города Санья мужчины при прохождении контроля была выявлена повышенная температура.
© Фото: typical_krd Вконтакте
Мужчина, прибывший сегодня в Краснодар из китайского города Санья, экстренно доставлен в клиническую инфекционную больницу. В аэропорту у жителя Краснодарского края при прохождении санитарно-карантинного контроля была обнаружена повышенная температура.
Как сообщили в региональном главке Роспотребнадзора, в медучреждении мужчине поставлен диагноз ОРВИ. Ему оказывают необходимую помощь.
В связи с угрозой распространения нового коронавируса из КНР все прибывающие в Россию из неблагополучных районов туристы проходят двойной контроль.