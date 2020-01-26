В Краснодаре экстренно госпиталировали прибывшего из КНР пассажира

Мужчина, прибывший сегодня в Краснодар из китайского города Санья, экстренно доставлен в клиническую инфекционную больницу. В аэропорту у жителя Краснодарского края при прохождении санитарно-карантинного контроля была обнаружена повышенная температура.

Как сообщили в региональном главке Роспотребнадзора, в медучреждении мужчине поставлен диагноз ОРВИ. Ему оказывают необходимую помощь.

В связи с угрозой распространения нового коронавируса из КНР все прибывающие в Россию из неблагополучных районов туристы проходят двойной контроль.