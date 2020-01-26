Москалькова поддержит направленное Путину ходатайство о помиловании Иссахар

Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании, которое направила в адрес президента РФ израильтянка Наама Иссахар. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ.

Отмечается, что сотрудники аппарата омбудсмена оказали Нааме помощь в составлении ходатайства.

Прошение о помиловании от 25-летней осужденной в РФ гражданки Израиля поступило к Владимиру Путину после того, как он встретился с матерью девушки во время своего визита в Израиль и заверил женщину, что с ее дочерью все будет хорошо. Президент отметил, что мама очень переживает за девушку, и ему абсолютно ясно, что Наама из очень хорошей и порядочной семьи.

Иссахар осуждена в РФ на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков. Ее задержали в апреле 2019 в аэропорту Шереметьево. В рюкзаке израильтянки было 9,6 граммов гашиша.