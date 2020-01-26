Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса
По последним данным число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, скончались 56 человек.
© Фото: Du Zheyu Keystone Press Agency Globallookpress
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус вылетел в КНР в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
«Я нахожусь на пути в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения, участвующими в лечении и профилактике коронавируса», - написал Гебрейесус в Twitter.
Глава ВОЗ заметил, что цель данной поездки - понять последнее развитие событий и укрепить сотрудничество с Китаем для обеспечения дальнейшей защиты от вспышки заболевания.
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.