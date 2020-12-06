Будущее наступило: как искусственный интеллект уже сейчас влияет на жизнь человечества

Искусственный интеллект (ИИ) все активнее проникает в нашу повседневную жизнь, и именно ему на уходящей неделе была посвящена интереснейшая международная конференция. На фоне пандемии короновируса, все главные технологи сейчас, конечно, сосредоточены в области образования и медицины. Искусственный интеллект уже лучше человека может ставить диагнозы, например, определяет COVID-19 по снимкам легких. Он также способен через гаджеты - наручные часы - следить за давлением и ритмами сердца.

И это только начало. Дальше человечество ждет персонифицированная медицина: подкожные датчики, которые будут следить за работой всех органов и прогнозировать развитие заболеваний, и умные лекарства, которые сами будут знать как в нужный момент починить организм.

Нейросети все больше узнают о человеке. Количество перерастает в качество, искусственный интеллект постоянно обучается. Например, в Китае робот стоматолог сам устанавливает пациенту зубные импланты. По словам разработчика, с задачей машина справляется лучше человека: у нее не дрожат руки, она не устанет и после 20-часовой операции, а знаний в компьютер можно загрузить куда больше, чем в самый продвинутый человеческий мозг.

В России искусственный интеллект прямо сейчас проходит еще одну проверку. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая международную конференцию посвященную проблемам машинного разума.

«Весной этого года, когда нагрузка на систему здравоохранения кратно возросла в связи с пандемией коронавирусной инфекции, алгоритмы искусственного интеллекта, безусловно, помогали и помогают нашим врачам быстро определить опасную болезнь, с достаточно высокой точностью анализировать результаты исследований и, что не менее важно, позволили значительно увеличить качество и объемы диагностики. В следующем году планируем, что такие технологии будет применять уже десятая часть всех медицинских учреждений Российской Федерации», - объяснил глава госудасрвта.

В Московском центре диагностики технологию уже обкатали. Именно тут в связке с искусственным интеллектом, диагностируя коронавирус по снимкам легких, непрерывно работают врачи-рентгенологи. Еще полгода назад такое внедрение цифрового разума в повседневную врачебную практику было на уровне теоретических разработок. В войне с вирусом ИИ уже стал одним из главных союзников человека.

Принцип работы следующий: снимок, это может быть компьютерная томография, флюорография или рентген, загружается в цифровую систему. Здесь происходит анализ и искусственный интеллект формирует для врача описание и даже подсвечивает подозрительные места.

Врач не всегда может разглядеть пораженный участок легких. Бывает сложно понять, коронавирусом ли вызвана пневмония, а искусственный интеллект видел сотни тысяч подобных изображений, благодаря чему справляется с этой задачей легко и быстро. Поначалу шел процесс обучения: нейронные сети запоминали фотографии, анализировали малейшие отклонения. Чем больше снимков, тем точнее работает сервис.

И фот результат: создается впечатление, что человек здесь уже не нужен. Машина все увидит сама, сама поставит диагноз, а если чуть доработать, то сама сможет и лечение назначить. Однако это не так. По крайней мере пока. Сейчас ИИ еще может ошибаться. И ошибается, когда встречает нетривиальную задачу.

«Бывают такие сложные случаи, которые бывают один на тысячу, один на две тысячи, и ИИ просто еще не успел увидеть их или запомнить. Таким образом, в этом случае прокол, но мы можем подсказать», - поделилась врач-рентгенолог Мария Трофимова.

Но в этом и отличие машины от человека. Одна подсказка, и второй раз такую же ошибку искусственный интеллект уже не допустит. Плюс к этому - огромные вычислительные мощности, уже успешно решающие задачи, над которыми исследователи бились десятки лет.

Цифровой разум в буквальном смысле творит сенсацию за сенсацией. Одна из них на этой неделе потрясла научный мир: ИИ смог с точностью до атома воссоздать структуру белка. Десятки лучших ученых со всего мира годами не могли продвинуться в этом сложнейшем исследовании. А машина всего за несколько недель сделала, казалось, бы невозможное.

«Разгадка того, как строится белок, открывает для нас целые новые области науки, которые могут стать доступны нам гораздо быстрее, чем мы думали», - уверен основатель компании по разработке искусственного интеллекта Демис Хассабис.

Сейчас искусственный интеллект дает такие возможности, о которых еще пару лет назад ученые могли только мечтать. Цифровой разум способен создать виртуальную модель любого человека. Проще говоря, двойника, который будет повторять оригинал вплоть до каждой клетки. И это - настоящая революция в медицине. На таком цифровой копии можно будет опробовать любые медикаменты, проверить, какое влияние на людей окажут новые вирусы и бактерии. Ведь с каждым годом становится все яснее, что выживание всего человечества напрямую зависит от того, что мы можем противопоставить очередной эпидемии.

«С помощью суперкомпьютеров и специальных программ мы рассчитаем геном опасного вируса не за полтора два месяца, а за несколько часов. Затем, коль будут существовать искусственные двойники, дублирующие организм каждого человека, мы сможем испытать антивирусные средства на каждом таком цифровом двойнике, это тоже займет очень короткое время. Это займет, ну, по сути дела, несколько дней испытаний», - поделился футуролог Кирилл Игнатьев.

А пока сотни систем ИИ уже управляют тысячами гаджетов, которые сканируют человеческий организм. Например, умные подгузники с встроенным тестером сообщат, какие проблемы могут быть в организме ребенка. Есть и модель для взрослых - настоящая домашняя экспресс лаборатория, благодаря которой не нужно стоять в очереди, чтобы сдать анализы.

Существует и браслет, способный предупредить о начале эпилептического припадка. Причем заранее. Сенсор измеряет гальванический заряд кожи, температуру, и сам отсылает сигнал о помощи. А еще - умные зубные щетки, весы, которые определяют индекс массы тела, гаджет для автоматического подсчета калорий, датчики для автоматического диагноза проблем со спиной, ошейник от храпа, диадема от мигрени, лазерный шлем от облысения, беспроводной стетоскоп, нейростимулирующие повязки, которые блокируют боль. И с каждым днем их возможности улучшаются. И все идет к тому, что болезни будут не лечить, а диагностировать и предупреждать.

Специалисты не исключают, что в скором будущем нам уже не понадобится врачи - диагносты. Более того, через 20 лет, уверены футурологи, чтобы пройти полную диагностику организма, понадобится просто пообедать. Все остальное сделает еда.

«В хлебе будущего будут микрочипы, наночипы, по большому счету и это называется умная еда. То есть, еда, которая нас каждый день будет информировать о состоянии организма. А если заглянуть еще дальше, и использовать достижения квантовой науки, то мы понимаем, что совершенно не исключено, что выпивая, скажем стакан воды, мы будем делать достаточно подробный скан человеческого организма», - объяснил футуролог Кирилл Игнатьев.

Но некоторые скептики считают, что подобное развитие событий может оказаться губительным для человека, ведь пока нет законов, которые определяют, как будет работать искусственный интеллект. Нам также никто не гарантирует, что индивидуальная информация о нас не окажется в открытом доступе.

Поэтому Владимир Путин уже поручил правительству разработать законодательную базу, чтобы определить как будет применяться искусственный интеллект. Но потенциально проблем еще очень много. Каждый день хакеры взламывают самые, казалось бы, безопасные базы данных. И неизвестно, как будут защищены от взлома устройства, которые окажутся внутри нашего тела. Или что будет, если те же нанороботы в стакане воды, вместо того, чтобы лечить, вдруг начнут разрушать тело пациента.

«Угрозы большие, но пользы больше. Человек склонен к позитивному применению технологий. В большинстве. Не рождаются идеи - за исключением людей сумасшедших, в нездоровом мозгу - пойти взломать человеческий мозг своего недруга. Этому будет противостоять закон будущего и технологии будущего. Безопасность будущего - не просто антивирусные программы», - уверен футуролог Кирилл Игнатьев

Сейчас, наверное, главный вопрос, которым задаются ученые во всем мире - что будет, если наши исследования в области искусственного интеллекта приведут к появлению нового разумного существа. Что если оно осознает себя и не станет довольствоваться ролью помощника. Ведь уже сейчас, по мнению психологов, цифровой разум демонстрирует зачатки сознания. И он уже развивается, с нашей помощью, и куда стремительнее человека.

«Возможно ли восстание машин? Мы с вами знаем и сегодня наверняка будем говорить об этом: когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, а когда мы говорим о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, что есть опасения, что они будут контролировать людей, но люди будут контролировать эти машины - это первое. От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому я думаю, что мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать», - считает Путин.

Но как бы ни были точны машины, человека они не заменят. Искусственный интеллект способен разобраться в сложных системах, но только тех, которые подчиняются строгим математическим законам. Машинный разум не сможет искренне сопереживать и сочувствовать, а ведь иногда это лечит не хуже безукоризненно подобранных лекарств и безупречно проведенной операции. То, чему искусственный интеллект если и научится, то очень не скоро.

Компьютеры могут обыгрывать нас в шахматы, быстрее считать и даже сочинять музыку, но в непредсказуемых ситуациях, которые потребуют неординарных решений, интуиции, эмпатии, совести - заменить человека компьютером невозможно.