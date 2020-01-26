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Российских туристов досрочно вывозят с острова Хайнань

Наталья Вальханская
02:30 26.01.2020
Вынужденный досрочный вывоз россиян с острова организовал туроператор «Русь-Тур».
Российских туристов досрочно вывозят с острова Хайнань
© Фото: Zhang Yongfeng, Xinhua, Globallookpress

Российский туроператор «Русь-Тур», руководствуясь рекомендациями Ростуризма, принял решение досрочно вывозить туристов с китайского острова Хайнань в связи с распространением коронавируса.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнань», - говорится в сообщении на сайте туроператора.

Вывоз туристов начнется 26 января, рейсы будут отправляться каждый день. Также отмечается, что с 25 января были приостановлены продажи туров в Китай «до нормализации эпидемиологической обстановки в стране».

Правительство провинции Хайнань объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС в связи с распространением по стране нового типа коронавируса.

Возбудитель заболевания был выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

По последним данным Минздрава России, по состоянию на 25 января в мире зарегистрировано 1438 подтвержденных заболевших новым коронавирусом, из которых 42 человека скончались.

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